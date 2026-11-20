(Zonebourse.com) - Vanguard annonce le lancement de ses premiers ETF obligataires à gestion active en Europe : l'ETF Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS et l'ETF Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS. Les deux ETF seront cotés à la Deutsche Börse, Borsa Italiana, et Euronext Amsterdam. L'ETF Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS sera également coté à SIX Swiss Exchange et la London Stock Exchange (LSE).

Deux stratégies actives sur les marchés obligataires

L'ETF Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS vise à surperformer son indice de référence, le Bloomberg Euro Corporate Index, grâce à une sélection rigoureuse des titres et à une gestion stricte des risques. Le fonds peut également investir de manière sélective en dehors de l'indice de référence, notamment dans des obligations liées aux gouvernements et des titres à haut rendement, lorsque les gestionnaires de portefeuille identifient des opportunités intéressantes. A son lancement, les frais courants (OCF) de l'ETF s'élèveront à 0,07 % jusqu'au 17 novembre 2027, grâce à une réduction temporaire des frais, puis passeront à 0,17 %.

L'ETF Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS applique la même approche fondée sur la recherche et la maîtrise des risques au marché américain High Yield. Il vise à surperformer le Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index et pourra investir de manière sélective dans des actifs ne faisant pas partie de son indice de référence, notamment des prêts à effet de levier (leveraged loans). Cet ETF vient compléter le fonds Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund, son équivalent sous forme de fonds traditionnel, lancé le mois dernier. A son lancement, les frais courants (OCF) de l'ETF s'élèveront à 0,15% jusqu'au 17 novembre 2027, puis passeront à 0,25%.

"Il s'agit d'une étape majeure pour Vanguard en Europe. Pour la première fois, nous mettons notre expertise en gestion obligataire active à la disposition des investisseurs, en leur offrant la souplesse et la simplicité d'utilisation des ETF. Ces stratégies permettent aux investisseurs d'intégrer facilement une exposition au crédit géré activement dans leurs portefeuilles, qu'ils recherchent des obligations d'entreprises de bonne qualité ou un potentiel de rendement plus élevé grâce au high yield", a déclaré Sara Devereux, responsable monde de l'équipe Fixed Income de Vanguard.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.