GESTION 2021-Les incertitudes s'estompent et le soutien demeure-Allianz GI

PARIS, 26 novembre (Reuters) - L'année 2021 devrait être marquée par la levée des incertitudes dans un contexte toujours favorable aux actifs risqués en raison notamment de la persistance d'un soutien monétaire et budgétaire massif, dit-on chez Allianz Global Investors. L'amélioration du sentiment des investisseurs s'explique par la levée des doutes qui entouraient l'élection présidentielle américaine et par les avancées spectaculaires vers un vaccin contre le coronavirus, a déclaré jeudi Franck Dixmier, directeur des investissements obligataires pour la société de gestion. "C'est aujourd'hui une certitude que l'on sortira de la crise sanitaire", a-t-il dit lors d'une conférence en ligne. L'optimisme des marchés financiers a de quoi surprendre, les valorisations, qui ont retrouvé leur niveaux d'avant la pandémie tant sur les actions que sur le marché du crédit, pouvant paraître élevées, ont souligné les experts d'Allianz GI. Les investisseurs savent cependant pouvoir compter sur un soutien durable des banques centrales et des gouvernements, même si la stimulation budgétaire pourrait ralentir quelque peu, selon eux. "Les programmes d'urgence dureront tant que la crise sera là", a dit Franck Dixmier, qui prévoit l'annonce de mesures de soutien supplémentaires par la Banque centrale européenne (BCE) dès le mois de décembre. Tout n'est pas rose pour autant et si la croissance mondiale demeure positive, sa dynamique s'essouffle, notamment en Europe, où la mise en place de nouvelles mesures de restriction pourraît entraîner un retour en récession au quatrième trimestre, a-t-il ajouté. Les taux devraient demeurer durablement bas, avec une inflation faible mais susceptible de remonter à moyen terme et une tendance à la dépréciation du dollar qui devrait se confirmer, selon lui. Du côté du crédit, le marché européen devrait rester soutenu malgré des valorisations tendues, là encore en raison de l'action des banques centrales, avec une augmentation des taux de défaut qui devrait demeurer modérée l'an prochain, a déclaré pour sa part Vincent Marioni, directeur des investissements crédit, lors de la même conférence. En ce qui concerne les actions, Catherine Garrigues, directrice de la stratégie actions Europe Conviction chez Allianz GI, a conseillé aux investisseurs d'être prudents et sélectifs dans un contexte macroéconomique dégradé et d'équilibrer leurs portefeuilles entre les différents styles. L'investissement durable, en particulier dans la transition énergétique, est plus pertinent que jamais, a-t-elle ajouté. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

