Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION 2021-Groupama AM reste confiant sur les actions Reuters • 25/11/2020 à 08:43









PARIS, 25 novembre (Reuters) - Le climat devrait demeurer favorable aux actifs risqués en 2021 grâce à la reprise économique et à des politiques monétaires toujours accommodantes, dit-on chez Groupama Asset Management. Les marchés d'actions devraient rester bien orientés à moyen terme malgré des niveaux de valorisation élevés dans l'ensemble en absolu, selon la société de gestion. Ils bénéficieront du soutien des banques centrales ainsi que du redémarrage de l'économie après la récession entraînée par la pandémie de coronavirus, lit-on dans une note de perspectives publiée mercredi. "Les politiques monétaires d'achats d'actifs, les taux durablement bas et la raréfaction des rendements associée justifient l'attrait des actifs dits risqués", écrit dans la note Gaëlle Malléjac, directrice des investissements chez Groupama AM. "Ces derniers affichent toujours un potentiel de rentabilité élevé en valeur relative." Groupama AM dit tabler sur un retour aux niveaux de croissance économique d'avant la crise sanitaire à l'horizon de septembre 2021 aux Etats-Unis et de décembre 2022 en zone euro. Du côté des actions, le potentiel de rebond paraît plus important en Europe qu'aux Etats-Unis en raison de la plus grande place qu'y occupent les valeurs industrielles et cycliques sensibles au rattrapage économique, lit-on dans la note. La société de gestion dit sélectionner également des valeurs bénéficiant des changements structurels en cours dans l'innovation et les biotechnologies mais également des titres exposés aux marchés émergents, en particulier en Asie, Chine en tête. Du côté des obligations, les taux devraient peu évoluer au cours des prochains mois pour se maintenir à des niveaux très bas, prévoit Gaëlle Malléjac. "Pour autant, les perspectives des obligations d'entreprises demeurent robustes grâce à l'action des banques centrales", dit-elle avant d'évoquer notamment les achats qu'effectue la Banque centrale européenne (BCE) dans cette classe d'actifs. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.