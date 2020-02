Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gérard Perrier : progression de 9,4% du CA annuel Cercle Finance • 10/02/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie affiche une activité de l'année 2019 de 210 millions d'euros, soit une progression de 9,4% par rapport à l'exercice précédent, dont une progression de 11% sur le seul dernier trimestre. Le groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie explique que sa croissance du chiffre d'affaires a été tirée notamment par les pôles installation/maintenance (+11,3%) et énergie (+19,2%).

Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE Euronext Paris +2.52%