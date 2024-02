Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gérard Perrier: progression de 7,5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie affiche pour l'ensemble de l'exercice 2023, un chiffre d'affaires de 300,7 millions d'euros, en progression de 7,5% (+6,4% à périmètre constant), la dynamique des neuf premiers mois s'étant poursuivie au quatrième trimestre.



Si l'activité du pôle énergie est restée quasi-stable (-0,5%), le groupe industriel affiches des croissances à deux chiffres pour ses pôles aéronautique & défense (+17,5%) et installation/maintenance (+12,3%).





