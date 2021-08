Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gérard Perrier : objectif de CA rehaussé pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie annonce réhausser son objectif de chiffre d'affaires groupe sur l'ensemble de 2021, pour atteindre 210 millions d'euros à périmètre constant, contre 205 millions précédemment (à comparer à 191 millions en 2020). A 107 millions d'euros, l'activité du premier semestre 2021 du groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, ressort en hausse de 23,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Sur la dynamique du premier trimestre, le groupe a confirmé sa progression lors du deuxième trimestre pour retrouver le niveau de chiffre d'affaires antérieur à la crise de la Covid-19. L'ensemble des pôles contribue à cette augmentation', précise-t-il.

Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE Euronext Paris +1.29%