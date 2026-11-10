GERARD PERRIER INDUSTRIE - Solide progression de la production sur 9 mois à 264,8 M€ (+11,6%)

L’activité des 9 premiers mois de l’exercice 2026 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en nette progression par rapport à la même période de l’exercice précédent (264,8 M€ vs 237,3 M€).





L’ensemble des pôles est en croissance.





Situation de trésorerie



La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 85 millions d’euros).



La Direction rappelle qu’au 30 septembre 2026, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,41% de son capital.





Perspectives 2026



L’activité restant globalement dynamique sur le T4 2026, la Direction maintient son objectif d’un atterrissage autour de 350M€.