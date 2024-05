Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gérard Perrier: hausse de près de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 en hausse de 6,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+5,1% à périmètre constant), à plus de 79,5 millions d'euros.



'Le pôle aéronautique et défense, ainsi que l'activité END du pôle nucléaire, sont particulièrement dynamiques', met en avant le groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie.



Sur l'ensemble de l'exercice en cours, la direction réitère son objectif d'un chiffre d'affaires du même ordre que celui de 2023. Elle proposera à l'AG du 6 juin le versement d'un dividende de 2,30 euros par action, qui sera versé à compter du 12 juin.





Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE Euronext Paris +0.62%