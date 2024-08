Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gérard Perrier: hausse de 7% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 07:22









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie, groupe spécialisé en automatismes et équipements électriques destinés à l'industrie, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7% (+4,6% à périmètre constant) à près de 156,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2024.



Dans le détail, si l'activité a globalement stagné dans le pôle installation-maintenance (-1%), elle a progressé dans les pôles énergie (+5%), fabrication-spécialistes métiers (+12%) et surtout aéronautique-défense (+20%).



Sur l'ensemble de 2024, sa direction maintient son objectif d'un chiffre d'affaires du même ordre que celui de 2023, compte-tenu du ralentissement économique prévisible sur le second semestre par rapport à la même période de l'année passée.





