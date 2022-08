Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gérard Perrier: hausse de 26% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industries affiche un chiffre d'affaires de 135,1 millions d'euros pour le premier semestre 2022, en hausse de 26,2% par rapport à la même période de 2021 (+9,8% à périmètre constant), l'ensemble des pôles ayant contribué à cette progression.



Le groupe d'automatismes et équipements électriques destinés à l'industrie, a en particulier vu son activité installation/maintenance (SOTEB) progresser de 18,5% (+13,7% à périmètre constant), sous l'impulsion d'une forte activité chez ses clients historique.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, la direction réhausse son objectif de chiffre d'affaires groupe pour atteindre 260 millions d'euros, contre 250 millions précédemment (à comparer à un CA 2021 de 233 millions).





