Gérard Perrier: hausse de 21% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie affiche un chiffre d'affaires de 65,3 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022, en hausse de 21,6% par rapport à la même période de 2021 (+5% à périmètre constant), l'ensemble des pôles ayant contribué à cette progression.



En termes de perspectives pour l'ensemble de 2022, le groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie réitère son objectif d'un chiffre d'affaires de 250 millions euros.



Pour rappel, son directoire proposera à l'assemblée générale du 2 juin le versement d'un dividende de deux euros par action, en hausse par rapport à l'exercice précédent (1,60 euro). Le dividende sera versé à compter du 10 juin.





