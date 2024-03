Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gérard Perrier: croissance de 17% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie publie au titre de 2023 un bénéfice net en croissance de 17,2% à plus de 19,5 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 6% à près de 24,7 millions.



L'activité du groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, a atteint 304 millions d'euros, soit une progression de 8,5% par rapport à 2022 (+7,6% à périmètre constant).



Le directoire proposera un dividende de 2,30 euros par action (contre 2,15 euros en 2023) à l'AG du 6 juin, et anticipe pour 2024 une stabilisation de l'activité autour de 300 millions d'euros, ainsi qu'un résultat dans la norme historique du groupe.





Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE Euronext Paris +0.20%