Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gérard Perrier : baisse de 7% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 11/05/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Gérard Perrier Industrie annonce que l'activité du premier trimestre 2020 a baissé de 7% en comparaison annuelle, à 46,6 millions d'euros. Le pôle énergie a globalement résisté, mais les pôles installation et fabrication ont chuté. 'Après un bon début d'exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée au Covid-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients ont fortement réduit notre activité à compter de la mi-mars', explique-t-il.

Valeurs associées PERRIER INDUSTRIE Euronext Paris +1.83%