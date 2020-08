Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gérald Darminin remettra samedi sa démission de maire de Tourcoing Reuters • 24/08/2020 à 23:06









PARIS, 24 août (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi qu'il remettrait samedi sa démission de son poste de maire de Tourcoing. "Je ne serai plus maire de Tourcoing mais je resterai au conseil municipal", a déclaré Gérald Darmanin dans La Voix du Nord. "Je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai maire dès ma mission nationale terminée", a-t-il ajouté sur Twitter. Un conseil municipal se réunira début septembre pour désigner son successeur. Gérald Darmanin, réélu maire de cette ville du Nord en mars, a été nommé début juillet au ministère de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean Castex. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

