Geothermie/Lithium : Arverne prépare son introduction sur Euronext Paris

(AOF) - Arverne Group annonce qu’il sécurise le financement de son développement à l’occasion d’une opération de fusion, qui aboutira à sa cotation sur Euronext Paris. Depuis sa création en 2018 par Pierre Brossollet, le groupe Arverne, basé à Pau, allie la géothermie, à l’extraction et la transformation de lithium. Il se compose de trois entités aux activités complémentaires : forages de puits, développement de projets de géothermie, développement de projets de géothermie couplés à l’extraction de lithium bas carbone à destination de l’industrie des batteries pour véhicules électriques.

Arverne possède en outre un portefeuille de six titres miniers valides et cinq permis exclusifs de recherche en instruction situés dans trois régions différentes (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est), soit plus de 2 000 km² sur lesquels des travaux ont été ou seront engagés prochainement.

Le groupe prévoit un rapprochement avec le Spac (Special Purpose Acquisition Company) Transition, coté sur Euronext Paris, cofondé par Xavier Caïtucoli, déjà co-fondateur de Direct Energie. Ademe Investissement et Crédit Mutuel Equity participent à un tour de table sécurisé à hauteur de 130 millions d'euros aux côtés d'autres investisseurs industriels.