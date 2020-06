Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client George Floyd inhumé lors d'une cérémonie solennelle à Houston Reuters • 10/06/2020 à 00:05









(Actualisé tout du long) par Jennifer Hiller et Gary McWilliams HOUSTON, Texas, 9 juin (Reuters) - George Floyd, l'homme noir de 46 ans dont la mort lors d'une interpellation policière le 25 mai à Minneapolis a déclenché un vaste mouvement contre le racisme aux Etats-Unis et en Europe, a été inhumé mardi à Houston. Ses proches et amis, pour la plupart vêtus de blanc, se sont relayés au microphone de l'église Fountain of Praise pour louer un homme bon, un "gentil géant", et réclamer que la justice soit rendue. George Floyd est mort après avoir été plaqué au sol pendant près de neuf minutes, un genou sur le cou, par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a été inculpé de meurtre sans préméditation. Trois autres policiers sont accusés d'avoir contribué et permis le meurtre de Floyd. Les derniers mots de George Floyd - "I Can't Breathe" (je ne peux pas respirer) prononcés lors de son interpellation - ont été filmés par un témoin et sont devenus l'un des slogans du mouvement de colère et de protestation qui a suivi sa mort. La nièce du défunt, Brooke Williams, a été applaudie dans l'église lorsqu'elle a dit : "Je peux respirer. Et tant que je respirerai, la justice sera rendue." "Ce n'est pas seulement une tragédie, c'est un crime", a lancé le révérend Al Sharpton, figure historique de la lutte pour les droits civiques, en prononçant le principal éloge funèbre. "Tant que ces gens ne paieront pas pour ce qu'ils ont fait, nous serons là avec eux parce que les vies comme celle de George Floyd ne compteront pas tant que quelqu'un ne paiera pas le prix de prendre leurs vies", a-t-il ajouté. La cérémonie, rythmée par des chants gospel, était bien plus que de simples obsèques, étant donné l'impact symbolique de son décès jusqu'au-delà de l'Atlantique, où des manifestations en Europe ont coïncidé avec son enterrement au Texas. L'événement a été retransmis en direct sur toutes les grandes chaînes d'information américaines et la Bourse de Wall Street a observé huit minutes 46 secondes de silence, le temps pendant lequel le policier a pressé son genou sur le cou de George Floyd, un silence diffusé dans son intégralité par CNBC. L'ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate à la présidence, a diffusé un message vidéo dans lequel il a appelé à une "justice raciale". "Pourquoi dans ce pays de trop nombreux Américains noirs se lèvent le matin sans savoir s'ils perdront la vie en vivant simplement leur vie ?" a lancé l'ancien vice-président de Barack Obama. "Nous ne pouvons pas nous détourner du racisme." Le service religieux, auquel 500 personnes avaient été invitées pour une messe funèbre, a été suivi d'une procession jusqu'à l'église du cimetière Memorial Gardens, à Pearland, au sud de Houston, où George Floyd a été inhumé au côté de sa mère. D'autres messes avaient déjà eu lieu en mémoire de Floyd à Minneapolis et à Raeford, la ville de Caroline du Nord où il est né. (Erwin Seba et Gary McWilliams à Houston, David Morgan et Susan Heavey à Washington, Andrea Shalal à Silver Spring, Rich McKay à Atlanta et Brad Brooks à Austin; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

