GeoPost prend une participation majoritaire au capital de CChezVous, filiale de C-Logistics

(AOF) - Cnova N.V. annonce le renforcement du partenariat industriel de la filiale logistique de Cdiscount, C-Logistics, avec GeoPost. Partenaires depuis près de dix ans, ces deux acteurs de la logistique e-commerce souhaitent renforcer leur collaboration industrielle grâce à la prise de participation majoritaire de GeoPost au capital de CChezVous, la filiale de C-Logistics dédiée au transport des encombrants. CLogistics et GeoPost ont également conclu un accord en vue de l'extension de leur collaboration sur la livraison de petits colis en Europe.

C-Logistics pourra ainsi accélérer son développement commercial à l'international, renforçant ainsi le pilier stratégique B2B de Cnova. Dans le cadre de la stratégie B2B de Cnova, C-Logistics accompagne depuis 2021 des distributeurs physiques et e-commerçants afin de développer leur activité e-commerce en France et à l'international.

Partenaires historiques, C-Logistics et GeoPost ont déjà bâti un partenariat permettant le développement en France d'une offre de livraison express et standard à domicile ainsi que d'une offre de livraison express en points retrait (plus de 14 000 points). GeoPost a également accompagné le développement européen de C-Logistics grâce à une offre de livraison à domicile dans plus de 20 pays européens.

Aujourd'hui, les deux experts de la logistique souhaitent consolider leur partenariat via la cession de 95% du capital de CChezVous, filiale transport de C-Logistics dédiée aux produits lourds et encombrants, à GeoPost pour un montant de 64 millions d'euros. A travers cet accord, GeoPost pourra bénéficier de la large palette de services de haute qualité de CChezVous (suivi digitalisé, livraison 7/7…) ainsi que de son réseau de plus de 600 points retraits en France.

L'opération envisagée fait l'objet d'un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée au dernier trimestre 2022, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles.

Afin d'accélérer le développement de C-Logistics à l'international, C-Logistics étend également sa collaboration avec GeoPost en Europe pour les petits colis. Dès octobre 2022, plus de 34 000 points retrait de GeoPost viendront ainsi compléter les offres de services de C-Logistics dans 13 pays européens. Par ailleurs, Chronopost deviendra le partenaire de C-Logistics en Europe pour la livraison express des petits colis par avion à partir de février 2023.

