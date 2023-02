Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Geodis: l'UE autorise le rachat de Trans-o-flex Express information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 12:42

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Trans-o-flex Express et Trans-o-flex Express, basées en Allemagne, par Geodis via sa filiale Geodis International, basée en France.



Trans-o-flex Express fournit, d'une part, des services de logistique et de transport principalement à l'échelle nationale et, d'autre part, gère des réseaux logistiques de livraison express de colis et de palettes en Allemagne et en Autriche. Geodis International est un opérateur logistique européen offrant des solutions de gestion à tous les niveaux de la chaîne logistique, à l'échelle mondiale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.