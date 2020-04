Geodis et DELTA DRONE lancent « CountBot », solution d'inventaire en entrepôts

(AOF) - Geodis et Delta Drone ont annoncé le lancement de « CountBot », solution d'inventaire en entrepôts. Il s'agit d'un système automatique stabilisé grâce à un drone, capable d'effectuer les travaux d'inventaire et de contrôle des stocks. Il permet d'effectuer des inventaires en temps réel, sans intervention humaine autre qu'un opérateur de supervision et sans équipement particulier.

" L'inventaire est une activité chronophage et humainement risquée, qui nécessite l'arrêt des activités ainsi que la location de nacelles. Avec " Countbot ", l'inventaire peut désormais être effectué rapidement, de façon automatique et sécurisée " a expliqué Romain Cauvet, Directeur mondial de l'ingénierie Supply Chain de Geodis.

Aux plans opérationnel et commercial, les partenaires envisagent de déployer progressivement la solution au service des nombreux entrepôts opérés ou non par Geodis dans le monde. En Europe, la commercialisation des systèmes bénéficiera de l'appui et du réseau existant de Ott Ventures, nouvel actionnaire de référence de Delta Drone, qui représente près de 5 millions de mètres carrés d'entrepôts et sites industriels répartis dans différents pays, notamment en République Tchèque, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Russie.

