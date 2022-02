Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: vers une présentation au congrès de la NANOS information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce que les résultats de l'étude clinique de phase III REFLECT de sa thérapie génique Lumevoq seront présentés lors du Congrès Annuel de la North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) qui se tient à Austin, au Texas, du 12 au 17 février.



Nancy Newman (Emory University School of Medicine d'Atlanta), investigateur coordinateur international de l'étude, présentera ces résultats à la lumière de l'histoire naturelle de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) et des deux études RESCUE et REVERSE.



Également, Benson Chen, de l'Université de Cambridge au Royaume Uni, présentera l'impact de la NOHL sur la qualité de vie des patients et de leurs familles dans le cadre de la session virtuelle de la NANOS qui sera disponible à la demande du 9 mars au 31 mai.





