Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GenSight: un avis au Royaume-Uni entretient l'espoir information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir réalisé un point d'activité sur sa situation opérationnelle et financière.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique indique qu'un avis scientifique est venu confirmer que l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) envisageait une demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq, sa thérapie génique contre neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



L'entreprise précise que cette opinion se base des données cliniques les plus récentes des études existantes, sans nécessairement inclure les données du prochain essai 'Recover', qui viendraient compléter ultérieurement le dossier.



En conséquence, GenSight prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni dans le courant du second semestre de l'exercice 2024, avec l'objectif d'une décision au second semestre 2025.



GenSight - qui estime son horizon de trésorerie à la mi-février 2024 - estime avoir besoin d'environ 14 millions d'euros pour financer ses activités jusqu'en juillet 2024.



La société explique discuter activement avec ses actionnaires existants et potentiels pour financer ses activités de mi-février jusqu'au troisième trimestre 2024.



Le titre progresse actuellement de près de 3%, mais accuse encore un repli de 85% cette année, du fait du retrait en avril dernier de sa demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe de Lumevoq.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLOGICS Euronext Paris +2.08%