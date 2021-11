Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight : nouveau cas de récupération visuelle information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics rapporte le cas d'un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire à un stade avancé, ayant partiellement recouvré sa fonction visuelle après traitement optogénétique avec GS030, dans le cadre de l'essai clinique de phase I/II PIONEER en cours. Le traitement optogénétique GS030, qui combine thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à la patiente de percevoir et de compter des objets un an après l'injection de la thérapie génique de GS030. La patiente, dont l'amélioration est documentée dans une vidéo, avait été diagnostiquée avec une rétinopathie pigmentaire 20 ans avant le recrutement dans l'étude, et était à peine capable de percevoir la lumière au moment de l'injection.

Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris +7.82%