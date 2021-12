Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gensight: le titre s'envole, un analyste réitère son conseil information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le titre Gensight s'envole de plus de 6% après avoir publié ce matin ses résultats à 2 ans de son essai REFLECT. Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 15 E.



' Nous pouvons souligner immédiatement que ces résultats sont positifs avec un maintien de son efficacité à cette date. Pour rappel, l'essai REFLECT (phase 3) évaluait l'efficacité et la tolérance des injections bilatérales de Lumevoq chez des sujets atteints de la maladie de Leber (NOHL avec mutation ND4) ' indique Oddo.



' Deux ans après l'injection, l'acuité moyenne dans les yeux traités par Lumevoq était statistiquement et significativement meilleure que la baseline et ceci contrairement aux yeux traités par placebo ' rajoute le bureau d'analyses.





