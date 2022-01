Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: le titre progresse après des données de suivi information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 11:33









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics progresse de plus de 2% ce lundi à la Bourse de Paris suite à la publication de données de suivi encourageantes concernant sa thérapie génique Lumevoq.



D'après la société biopharmaceutique, les sujets atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) traités avec le produit ont continué à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision quatre ans, même après une seule injection.



Selon GenSight, ces données valident et étendent les observations à trois ans, confirmant que l'amélioration de l'acuité visuelle est soutenue et associée à une meilleure qualité de vie, sans aucun problème de sécurité à long terme.



Ces résultats sont issus de l'essai clinique de phase III 'Restore', l'une des plus importantes études de suivi à long terme pour le traitement d'une maladie rare, avec 62 sujets recrutés.



Pour mémoire, l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq est en cours en Europe, avec une décision du CHMP attendue au quatrième trimestre.





