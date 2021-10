Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight : le titre en hausse grâce au 'fast track' de la FDA information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - L'action GenSight progresse vivement mardi à la Bourse de Paris après que les autorités sanitaires américaines ont accordé le statut de 'fast track' à sa molécule GS030, qui combine thérapie génique et optogénétique pour le traitement de la rétinopathie pigmentaire. Vers 10h30, le titre montait de 2,8% dans des volumes étoffés, faisant ressortir une capitalisation boursière de 343 millions d'euros. La décision de la FDA survient alors qu'un cas de récupération visuelle chez un patient traité avec la dose la plus faible de la thérapie génique à base de GS030 a été publié dans la revue Nature Medicine en juin dernier. Des résultats intermédiaires sur un essai de phase I/II actuellement mené sont attendus d'ici à la fin de l'année. Le statut 'fast track' est destiné à faciliter le développement et à accélérer l'examen de médicaments pour le traitement d'affections graves pour lesquelles il existe un besoin médical non satisfait. L'objectif est de mettre de nouveaux médicaments importants à la disposition des patients le plus rapidement possible.

