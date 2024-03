Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GenSight: le titre chute, visibilité financière limitée information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics s'inscrit en forte baisse lundi à la Bourse de Paris après avoir fait état de résultats annuels marqués par un manque de visibilité financière.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans les thérapies géniques, a vu sa perte nette ressortir à 26,2 millions d'euros en 2023, contre un manque à gagner de 27,6 millions d'euros en 2022.



La trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissaient à 2,1 millions d'euros au 31 décembre 2023, comparé à 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Les analystes d'Invest Securities soulignent que ces chiffres correspondent à un 'cash burn' (consommation de trésorerie) de 8,5 millions d'euros sur l'exercice 2023 'alors que la société a renforcé sa trésorerie de 15,9 millions d'euros via trois opérations de financement'.



En incluant l'augmentation de capital de cinq millions d'euros réalisée en février 2024, la société estime disposer des liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations jusqu'à fin avril 2024.



GenSight rappelle avoir mis en place en 2023 des mesures majeures, dont le plein effet est attendu sur l'année 2024, pour réduire ses dépenses opérationnelles et étendre son horizon de trésorerie.



Laurence Rodriguez, la directrice générale, souligne que la société consacre désormais toutes ses ressources à la mise à disposition des doses de Lumevoq, son traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



Ces lots devraient lui permettre de reprendre ses accès compassionnels en France, prévus au 3ème trimestre 2024.



GenSight dit par ailleurs mener des discussions autour de nouvelles options de financement avec nos investisseurs et partenaires stratégiques qui permettront de financer ses activités.



A 10h30, l'action recule de plus de 7%.



GenSight Biologics prévoit de publier sa position nette de trésorerie au 31 mars 2024 le 4 avril prochain.





