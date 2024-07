Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GenSight: la trésorerie rassure, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics s'est déclaré mardi bien positionné en vue de continuer à avancer vers ses objectifs suite à sa récente augmentation de capital et à la renégociation de ses créances.



La société biopharmaceutique - qui met en avant sa discipline financière 'rigoureuse' - indique que sa position de trésorerie s'établissait à 6,9 millions d'euros au 30 juin, contre 2,1 millions d'euros fin 2023.



La société - qui a bouclé une augmentation de capital de 9,2 millions d'euros au mois de mai - estime que son fonds de roulement est aujourd'hui suffisant pour lui permettre de faire face à ses obligations jusqu'au début du quatrième trimestre 2024.



En tenant compte des revenus potentiels générés par la reprise du programme d'accès compassionnel (AAC), GenSight pense pouvoir étendre son horizon de trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2025, date de paiement des remises réglementaires.



Pour mémoire, la fabrication de Lumevoq, sa thérapie génique pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), a été réalisée avec succès en juillet.



Les flacons du lot sont actuellement testés pour vérifier leur conformité aux normes de contrôle de qualité requises, avec des résultats attendus pour le début du mois de septembre.



Si les critères de contrôle de qualité étaient respectés, la société pourrait reprendre le programme AAC à la fin du troisième trimestre 2024 en proposant plus de 100 flacons aux patients.



Suite à ces annonces, le titre GenSight Biologics grimpait de 15% mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLOGICS 0,34 EUR Euronext Paris +10,48%