Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: financement 'peu dilutif' en cours de finalisation information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a fait état vendredi soir d'une situation de trésorerie de 13,9 millions au 30 septembre, comparée à 24,1 millions d'euros au 30 juin dernier.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique - qui évoque un horizon de financement suffisant jusqu'à début 2023 - indique avoir étudié plusieurs options de financement au cours des derniers mois.



L'entreprise précise désormais finaliser l'obtention d'un financement présenté comme peu dilutif, sur lequel elle prévoit de communiquer 'dans les prochains jours'.



Cette annonce intervient alors que GenSight anticipe un avis du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA pour le Lumevoq, son traitement expérimental de la neuropathie optique héréditaire de Leber, au troisième trimestre 2023.



Cette perspective signifie qu'un lancement commercial pourrait se matérialiser d'ici fin 2023.



Au cours des neuf premiers mois de 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires généré par les ventes de Lumevoq au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) en France d'un montant de 3,1 millions d'euros.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action GenSight Biologics progressait de 6,2% vendredi matin suite à toutes ces annonces.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris +5.83%