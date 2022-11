Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: financement de la BEI, l'action s'envole information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a annoncé vendredi avoir obtenu un crédit d'un montant de 35 millions d'euros de la part de la Banque Européenne d'Investissement, ce qui permet à l'action de la société biopharmaceutique de bondir en Bourse.



A 11h30, le titre - qui a gagné jusqu'à 17% - progresse de 15% dans des volumes représentant déjà quatre fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances.



Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'elle prévoit d'utiliser ce financement afin d'accompagner le développement de Lumevoq, jusqu'à sa possible mise sur le marché en Europe, prévue fin 2023.



Il s'agit d'une thérapie génique expérimentale visant à traiter la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie rare cécitante.



Ambroise Fayolle, le vice-président de la Banque Européenne d'Investissement, a indiqué que la BEI était 'fière' de pouvoir financer une biotech européenne pionnière dans la recherche de solutions de rupture pour les patients souffrant de maladies neuro-ophtalmologiques.



Le contrat de crédit sera assorti d'un taux d'intérêt annuel fixe de 2% pour chacune des trois tranches du prêt, avec une maturité de cinq ans pour chaque tranche.



Le contrat de crédit sera complété par un contrat à conclure d'émission de BSA au bénéfice de la BEI, représentant une dilution potentielle d'environ 2,4% du capital actuel.



GenSight Biologics avait déclaré la semaine passé, lors de sa publication de résultats, être en train de finaliser l'obtention d'un financement 'peu dilutif'.





