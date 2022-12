Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: émission d'OCA au profit de Heights Capital information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce avoir signé un contrat de souscription pour un montant de 12 millions d'euros sous la forme d'une émission obligataire convertible en actions auprès de Heights Capital, dont le règlement-livraison est prévu le 28 décembre.



'ce nouveau financement nous permettra de sécuriser 12 millions additionnels dans des conditions à nouveau peu dilutives pour nos actionnaires, malgré des conditions de marché particulièrement difficiles', a déclaré Thomas Gidoin, directeur administratif et financier.



'Ces obligations sont convertibles avec une prime de 30% sur le cours actuel, et amortissables en actions avec une décote maximale de 15% sur le cours actuel, avec la possibilité de rembourser en numéraire', précise-t-il.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris -6.39%