GenSight : conclusions positives du DSMB pour une étude

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce que le comité indépendant de surveillance et de suivi (DSMB) a rendu des conclusion positives pour sa troisième revue des données de sécurité de l'étude clinique de Phase I/II PIONEER dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

Le DSMB ne relève aucun problème de sécurité pour la plus forte dose de GS030, et recommande de sélectionner, sans modification du protocole, la plus forte dose pour l'extension de cohorte, dont le recrutement a débuté.

L'étude PIONEER est conduite dans trois centres cliniques au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Des résultats intermédiaires pourraient être disponibles au dernier trimestre 2021, et les résultats à un an chez tous les patients traités sont attendus en 2023.