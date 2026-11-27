La société biopharmaceutique GenSight Biologics, spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé la réalisation effective du règlement-livraison de sa levée de fonds annoncée le 20 novembre 2026. Le montant total de l'opération s'élève à 1 100 000,19 euros.

Cette augmentation de capital s'est articulée autour de l'émission de trois catégories d'instruments financiers. Près de 4,237 millions d'actions nouvelles ont été émises et admises aux négociations sur Euronext Paris le 25 novembre. En parallèle, environ 13,158 millions de bons de souscription d'actions préfinancés ont été attribués, ouvrant droit à la souscription de 13,158 millions d'actions ordinaires supplémentaires. Enfin, près de 17,5 millions de bons de souscription d'actions ont été émis. Ils permettent de souscrire à environ 8,7 millions d'actions ordinaires additionnelles.

La société précise que les bons de souscription d'actions préfinancés ainsi que les bons investisseurs ne feront l'objet d'aucune admission aux négociations sur un marché boursier.