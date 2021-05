GENSIGHT BIOLOGICS : un cas de récupération visuelle après traitement optogénétique par GS030

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé la publication dans Nature Medicine d'un cas de récupération visuelle après traitement optogénétique par GS030. Il s'agit de la première publication scientifique faisant état de récupération visuelle partielle chez un patient aveugle atteint d'une maladie héréditaire de la rétine à un stade avancé. Le traitement GS030, combinant la thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à un patient atteint de rétinopathie pigmentaire depuis 40 ans d'à nouveau percevoir, localiser, compter, et toucher des objets.

