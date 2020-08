GENSIGHT BIOLOGICS tire la seconde tranche obligataire de 4 millions d'euros de Kreos Capital

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé avoir émis une demande de tirage de la Tranche B dans le cadre de son emprunt obligataire avec Kreos Capital. La biotech précise que l'accord de financement obligataire avec ce dernier, conclu en décembre 2019, prévoyait une émission d'obligations simples de 10 millions d'euros structurée en deux tranches de 6 millions d'euros et, sous réserve d'un financement éligible, de 4 millions d'euros (dont 30% de chaque tranche pouvant être émis sous forme d'obligations convertibles à l'option de Kreos).

La société ajoute que chaque tranche comprenait une émission simultanée de bons de souscription d'actions.

Ainsi, la société a tiré la première tranche de 6 millions d'euros en décembre 2019, comprenant une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,8 millions d'euros.

Aussi, par la suite, comme décrit dans son communiqué de presse du 9 juillet 2020, GenSight indique qu'il a modifié certains termes et conditions de la seconde tranche de 4 millions d'euros prévue dans le cadre de son accord de financement obligataire (Tranche B).

Il ajoute qu'en vertu de ces modifications, les parties ont reconnu l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat français (PGE) de 7 millions d'euros, ainsi que certains revenus attendus des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) en France, et ont convenu que la Tranche B pourrait être tirée plus tôt et dans des conditions plus souples.

GenSight Biologics précise que bien que le montant total de 4 millions d'euros pour la Tranche B soit resté inchangé, la proportion d'obligations simples et convertibles a été modifiée afin d'inclure des obligations convertibles supplémentaires et de réduire d'autant le nombre d'obligations simples, comme décrit plus en détail dans le communiqué de presse du 9 juillet 2020.

La Tranche B comprendra à la fois une émission d'obligations simples de 2,5 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,5 million d'euros. L'émission d'obligations convertibles comprendra elle-même 1 200 000 obligations convertibles initiales et 300 000 obligations convertibles supplémentaires d'une valeur nominale de 0,01 euro. Cela permettra à Kreos de souscrire 534 521 actions à un prix de conversion de 2,245 euros, et 116 550 actions à un prix de 2,574 euros, respectivement.

Compte tenu du tirage de la Tranche B, et en incluant les prévisions de revenus générés par les ATUs en France, la Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à mi-2021.

L'accord avec Kreos Capital prévoit également une éventuelle troisième tranche de 2 millions d'euros qui pourrait être mise à disposition à une date ultérieure.

