GenSight Biologics se remet en ordre de bataille

(AOF) - GenSight Biologics (-1,29% à 0,69 euro) voit son horizon de trésorerie prolongé jusqu'à fin juillet 2023 « afin de poursuivre les discussions avancées en cours sur un financement ». Cette société biopharmaceutique spécialiste des thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce avoir réduit « sensiblement » son « cash burn opérationnel » « afin de limiter les besoins de financement en 2024 ». Le titre s’est effondré fin avril après avoir annoncé le retrait de la demande d’autorisation de son produit Lumevoq.

GenSight Biologics a demandé une réunion d'avis scientifique (Scientific Advice meeting) à l'EMA (Agence européenne du médicament) afin de discuter d'une nouvelle voie réglementaire pour Lumevoq en Europe, " y compris du besoin potentiel de générer des données cliniques supplémentaires ". Cette réunion aura lieu en septembre.

La biotech prévoit de fabriquer début août 3 lots GMP (Good Manufacturing Practices, ou Bonnes Pratiques de Fabrication, standards requis pour un usage humain), " avec des résultats attendus sur septembre et octobre 2023 ". Il s'agit de démontrer et documenter la robustesse, le contrôle, la cohérence et la reproductibilité du procédé de fabrication commercial et cet exercice est requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'EMA et de la FDA

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.