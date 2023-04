Gensight Biologics s'effondre après le retrait de la demande d'autorisation du Lumevoq

(AOF) - GenSight Biologics perd 65,96% à 0,8340 euro après avoir annoncé le retrait de sa demande d’autorisation de son produit Lumevoq suite à ses interactions avec le CAT (Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes) de l’Agence européenne du médicament (EMA). Il en ressort que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Gensight « étudie les options possibles » pour « soumettre une nouvelle demande en Europe », y compris la production de nouvelles données cliniques.

Le Lumevoq est un traitement de thérapie génique contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). La demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de GenSight auprès de l'EMA était basée sur l'équilibre bénéfice-risque établie par les résultats obtenus chez 252 patients traités dans le cadre d'essais cliniques ou d'une utilisation compassionnelle, résultats selon lesquels l'efficacité de Lumevoq est supérieure à celles des traitements existants.

"Nous désapprouvons l'évaluation actuelle du CAT, et restons très confiants dans le bénéfice clinique de Lumevoq pour les patients atteints de NOHL, qui sont étayés par de nombreuses preuves issues de multiples essais cliniques et de vie réelle ", a commenté Bernard Gilly, Directeur général et Co-fondateur de GenSight Biologics. " La décision de retirer notre demande nous permet de continuer à travailler avec l'EMA afin de convenir dès que possible d'une voie réglementaire à suivre".

La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 8,5 millions d'euros au 31 mars 2023, comparée à 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2022.

En février 2023, la société a reçu la Tranche A de 8 millions d'euros du prêt de 35 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Au 31 mars 2023, la société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations financières jusqu'en juin 2023.

