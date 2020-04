Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight Biologics : réunion avec l'EMA pour Lumevoq Cercle Finance • 15/04/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique GenSight Biologics annonce avoir rencontré l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le cadre de la réunion de pré-soumission de son principal produit Lumevoq (GS010; lenadogene nolparvovec). Cette réunion une étape administrative importante dans la préparation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM). Sur la base de cette réunion, GenSight Biologics confirme son intention de soumettre la demande d'AMM de Lumevoq en septembre 2020.

Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris 0.00%