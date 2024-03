Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GenSight Biologics: résultat sur la thérapie génique Lumevoq information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce les premiers résultats issus de nouvelles méta-analyses sur l'amélioration de la vision obtenue avec la thérapie génique Lumevoq® chez des patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



Ces résultats montrent que les patients traités par la thérapie génique Lumevoq ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec) ont présenté un taux de récupération visuelle plus élevé que celui des patients traités par idébénone et des patients non traités (évolution naturelle).



Il s'agit du premier ensemble de méta-analyses visant à comparer les résultats visuels chez les patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) avec mutation ND4 uniquement.



Le Dr Nancy J. Newman, chaire LeoDelle Jolley et professeur d'ophtalmologie et de neurologie à l'Emory University School of Medicine d'Atlanta, aux États-Unis, a présenté les résultats lors de NANOS 2024. Elle a déclaré, ' Cette étude est très importante afin de comparer les résultats de ces thérapies à atteindre des paramètres d'évaluation équivalents. Il est clair que le degré d'efficacité de la thérapie génique était supérieur à celui des autres options actuellement disponibles, c'est-à-dire l'absence de traitement et l'utilisation de l'idébénone, telles qu'administrées précédemment dans des études. '





