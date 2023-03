GenSight Biologics: publie des données sur le Luvemoq information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 09:36

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce aujourd'hui la publication d'un article dans le célèbre American Journal of Ophtalmology portant sur les données de sécurité groupées des cinq études cliniques menées avec lenadogene nolparvovec (Lumevoq).



Cette analyse représente la plus grande cohorte de patients étudiée après un traitement de thérapie génique. Elle confirme le bon profil de sécurité global du produit en termes de tolérance systémique et oculaire, de réponse immunitaire humorale et cellulaire et met en évidence un profil de sécurité comparable entre les patients traités de manière unilatérale et bilatérale.



' Compte tenu du bon profil de sécurité démontré, nous pensons que le Lumevoq s'impose comme une potentielle nouvelle solution thérapeutique, puisqu'un bénéfice cliniquement pertinent a été établi avec des risques minimes en termes de sécurité ', a déclaré le Dr Catherine Vignal-Clermont, Service de neuro-ophtalmologie et des urgences ophtalmologiques à l'Hôpital de la Fondation Rothschild à Paris et auteure principal de l'article.