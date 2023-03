Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight Biologics: présentera des données sur Lumevoq information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce aujourd'hui que la Société participera et présentera des données sur le LUMEVOQ aux conférences médicales des prochaines semaines.



Mardi, 14 mars, la Dr Catherine Vignal, du Centre Hospitalier National D'Ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris, présentera un poster lors du North American Neuro Ophthalmology Society (NANOS) à Orlando.



Ce même jour, le dr Patrick Yu-Wai-Man, PhD, de l'université de Cambridge, le dr Alfredo A. Sadun, PhD et le dr Mark L. Moster, du Wills Eye Hospital et de l'université Thomas Jefferson, Philadelphie présenteront eux aussi des données.



En avril, plusieurs présentations de données auront lieu à l'occasion de The American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting, organisée à Boston.





