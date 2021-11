Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight Biologics : présentation prévue à l'AAO information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce que des résultats cliniques des thérapies géniques LUMEVOQ et GS030 seront présentés lors du 125ème Congrès Annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO) qui se tiendra à La Nouvelle Orléans, du 12 au 15 novembre. José-Alain Sahel, co-fondateur de la société, commentera les signes d'efficacité rapportés chez un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire et traité avec GS030 dans l'étude de Phase I/IIa PIONEER. Un premier cas a été publié dans Nature Medicine en mai 2021. Les données concernant l'étude de Phase III REFLECT de LUMEVOQ seront présentées par ses investigateurs Nancy J. Newman (Emory University School of Medicine à Atlanta) et Sean P. Donahue (Vanderbilt Children's Hospital à Nashville).

Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris +4.98%