GENSIGHT BIOLOGICS : premiers résultats positifs d'une étude de phase III sur Lumevoq

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé les premiers résultats de l'étude observationnelle Reality ainsi qu'une analyse des données de phase III, qui mettent en évidence le mauvais pronostic des patients souffrant d'une perte de vision due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) associée à la mutation ND4. Les résultats confirment les observations des experts de la NOHL dans leur pratique clinique et contrastent fortement avec l'amélioration bilatérale observée dans les études de phase III du Lumevoq (GS010).

