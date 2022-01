Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight Biologics: plongeon avec une demande de la FDA information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 15:36









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics plonge de 17% après que la société a indiqué, à l'occasion d'un point sur ses activités, que la FDA lui a recommandé de conduire un essai supplémentaire contrôlé contre placebo afin de renforcer la démonstration de l'efficacité de Lumevoq.



Cet essai est demandé à la lumière de l'effet bilatéral inattendu observé chez les patients traités unilatéralement dans les études RESCUE, REVERSE et REFLECT. GenSight travaille avec la FDA sur le protocole d'une telle étude, et vise à l'initier dès que possible en 2022.



La société biopharmaceutique précise que sa situation nette de trésorerie s'établit à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, comparée à 49,1 millions au 30 septembre. Elle revendique ainsi un horizon de financement actuel jusqu'au premier trimestre 2023.





