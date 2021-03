Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight Biologics lance une offre réservée de 25 millions d'euros Cercle Finance • 25/03/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,025E chacune représentant une augmentation de capital d'un montant d'environ 25 millions d'euros. Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et seront réservées aux 'investisseurs éligibles'. Les actionnaires existants, Sofinnova Partners et Arix Bioscience se sont engagés à souscrire à l'Offre Réservée représentant un montant total maximal de 5 millions d'euros. Le produit net de cette opération permettra notamment de préparer le dépôt de la demande de Licence de Produits Biologiques (BLA) aux Etats-Unis pour LUMEVOQ et de préparer le lancement de la commercialisation de LUMEVOQ aux Etats-Unis et dans d'autres territoires.

Valeurs associées GENSIGHT BIOLO. Euronext Paris -1.49%