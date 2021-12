GenSight Biologics confirme l'efficacité de Lemovoq information fournie par AOF • 14/12/2021 à 08:58



(AOF) - GenSight Biologics a annoncé des résultats d'efficacité et de tolérance à 2 ans post-injection de Lumevoq dans l'essai clinique de phase 3. Les résultats montrent le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection intravitréenne bilatérale de la thérapie génique, et notamment une meilleure efficacité par rapport à une injection unilatérale. Ces analyses confirment les résultats à 18 mois après administration du traitement, rapportés en juin 2021.





