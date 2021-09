GenSight Biologics : conclusions positives du Data Safety Monitoring Board

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé que le comité indépendant de surveillance et de suivi (Data Safety Monitoring Board ou DSMB) a réalisé sa troisième revue des données de sécurité de l'étude clinique de Phase I/II de GS030 combinant thérapie génique et optogénétique dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire (RP).

Le DSMB n'a décelé aucun problème relatif à la sécurité de la thérapie génique dans la 3ème cohorte ayant reçu la plus forte dose parmi les trois cohortes étudiées à date, combinée à l'utilisation d'un dispositif optronique de stimulation visuelle.

Sur la base du profil de sécurité de GS030, le DSMB a recommandé de sélectionner cette dose pour la cohorte d'extension, sans modification du protocole. Le recrutement de cette cohorte a débuté.

" La confirmation par le DSMB de l'innocuité et de la tolérabilité de GS030 ajoute à notre confiance à utiliser la dose la plus élevée dans nos prochaines investigations sur l'efficacité de GS030, " a déclaré Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général de GenSight Biologics.

" Cette recommandation est une avancée importante dans notre recherche d'un traitement pour les patients atteints de rétinopathie pigmentaire. "

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.