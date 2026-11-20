La société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 1 100 000,19 euros en numéraire (soit un produit net d'environ 1,05 million d'euros).

L'opération a été intégralement souscrite par deux actionnaires existants, Heights Capital et Invus, soutiens du groupe depuis novembre 2024. Calquée sur les financements de mars et d'octobre 2026, la structure comprend des actions ainsi que des bons de souscription (dont des bons préfinancés), dispensés de prospectus auprès de l'AMF. L'exercice éventuel de l'ensemble de ces bons pourrait rapporter un produit brut complémentaire d'environ 0,93 million d'euros.

Cette injection de capital complète l'opération d'octobre 2026 et permet à GenSight de finaliser, dans les délais prévus, son objectif de financement à court terme de 2 millions d'euros annoncé à l'automne.

Les fonds serviront à couvrir les activités opérationnelles et le besoin en fonds de roulement de l'entreprise, en complément des revenus générés par les programmes d'accès précoce (AAC) pour son traitement GS010/LUMEVOQ. La société sécurise ainsi sa trésorerie jusqu'à la fin du mois de mars 2027, sous réserve que le nombre de patients traités en accès précoce reste conforme aux prévisions.