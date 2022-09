Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GenSight Biologics: a produit le lot pilote de LUMEVOQ information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 10:54

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce le succès de la production du premier lot pilote intégrant les améliorations dans le processus de fabrication de LUMEVOQ, la thérapie génique pour la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL)



Ce lot était le premier à mettre en oeuvre une série de mesures correctives ciblées portant sur le renforcement du contrôle des procédures ainsi que la mise en place d'une supervision renforcée sur site.



' Nous continuons à travailler sans relâche pour faire approuver LUMEVOQ, afin d'apporter aux patients atteints de NOHL une solution thérapeutique le plus rapidement possible et de la façon la plus sûre ', précise Bernard Gilly, directeur général et co-fondateur de GenSight Biologics.



La société avance désormais avec confiance pour reprendre le programme d'accès précoce, le développement clinique et préparer la commercialisation.



GenSight prévoit d'obtenir l'avis du Comité Européen des Médicaments à Usage Humain (CHMP) d'ici le troisième trimestre 2023, suivi du lancement commercial à la fin 2023.



Le titre GenSight Biologics a pris + 19 % en bourse.