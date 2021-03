GENSIGHT BIOLOGICS a levé environ 30 millions d'euros

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Le prix d'émission des actions nouvelles est de 6,70 euros par action, représentant une décote de 9% par rapport au derniers cours de clôture et une décote de 12,7% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur Euronext Paris pour les cinq dernières séances de négociation précédant la date de fixation du prix de souscription.

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé le succès de son augmentation de capital précédemment annoncée. La biotech a émis 4 477 612 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,025 euro chacune pour un montant brut total d'environ 30 millions d'euros par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres au profit de catégories de personnes. Le livre d'ordres a été largement sursouscrit, sur la base de la demande des investisseurs nouveaux et existants.

