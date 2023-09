GenSight Biologics: 1 million d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'en décembre

(AOF) - GenSight Biologics voit son horizon de trésorerie prolongé jusqu'en octobre 2023 grâce à la 1ère tranche d’un financement de 10 millions d’euros en août, et jusqu’en décembre 2023 avec le tirage de la 2nde tranche attendu en octobre. La biotech spécialiste des thérapies géniques innovantes contre les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central annonce une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 1 million d’euros à la clôture du 1er semestre.

La perte nette atteint 12 millions d'euros contre - 10,7 millions il y a un an. Le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 17,1 millions contre - 12 millions il y a un an.

" Nous sommes encouragés par la confiance de nos investisseurs, à nouveau reflétée dans le financement que nous avons obtenu en août, " a commenté Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight Biologics. " Après avoir surmonté les défis du début d'année, nous nous concentrons désormais sur la fabrication des lots GMP de Lumevoq, ce qui nous permettra de reprendre les programmes d'accès précoce, et de progresser vers la commercialisation. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.